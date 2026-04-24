Traffico Roma del 24-04-2026 ore 14 | 30

Il traffico a Roma è stato monitorato alle 14:30 del 24 aprile 2026, secondo il servizio di infomobilità curato da luce verde e Roma servizi per la mobilità. Per il giorno successivo, il 25 aprile, sono previste aggiornamenti sulle condizioni della viabilità nella capitale. Le autorità continuano a fornire informazioni in tempo reale per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità domani 25 aprile la festa della Liberazione molti gli eventi in agenda a Roma il primo appuntamento sarà Piazza Venezia al mattino con chiusure al traffico dalle 7:30 e deviazioni per le 27 linee buste in transito alle 10:30 il corteo dei campi da Porta San Paolo Al Parco Schuster anche in questo caso con la modifica di 14 linee del trasporto pubblico cortei domani mattina sono in programma anche a Valle Aurelia a Centocelle mentre già da oggi è in corso di Caracalla il Gran Premio ciclistico della Liberazione che proseguirà anche domani con deviazioni per...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 14:30 The Sea Mystery by Freeman Wills Crofts | Inspector French Mystery Audiobook Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in viale dei Colli Portuensi la strada è chiusa all'altezza di... Traffico Roma del 14-04-2026 ore 14:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità secondo giorno di lavori sulla rete idrica di viale Liegi con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Gran premio della Liberazione, la mobilità; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio; A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l'aiuto dei cittadini. Traffico Roma del 24-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione traffico intenso Come di consueto in queste ore sul principali strade consolari in entrata in città in ... romadailynews.it Traffico Lazio del 24-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati dalla redazione traffico intenso sulla rete viaria razziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti ... romadailynews.it ORDINANZA CHIUSURA TOTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA – NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA VERDI E L’INCROCIO CON VIA BOLLADORE (PONTE DI BOLLADORE) PER LAVORI TELERISCALDAMENTO Ven facebook