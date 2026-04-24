Traffico Roma del 24-04-2026 ore 11 | 30

Alle ore 11:30 del 24 aprile 2026, si registra una situazione di traffico nella città di Roma. Il servizio di infomobilità, gestito da Luce Verde e Roma Servizi per la Mobilità, fornisce aggiornamenti sulla situazione in diverse vie della capitale. La rete delle principali arterie presenta congestioni e rallentamenti, mentre alcune strade risultano più fluide. La situazione viene monitorata costantemente e viene comunicata agli utenti attraverso i canali ufficiali.

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Trionfale traffico rallentato tra ipogeo degli Ottavi all'incrocio per l'ospedale San Filippo Neri in direzione di largo Trionfale rallentamenti anche sulla tangenziale est all'altezza dell'uscita di via Salaria Villa Ada in direzione di Piazza degli Eroi sulla Colombo rallentamenti ancora all'altezza di Piazzale venticinque marzo 1957 in direzione Eur mentre in via di Torrevecchia il traffico sta rallentando all'altezza di via Adami per una Veicolo in avaria in via Aurelia rallentamenti tra il raccordo anulare la circonvallazione Cornelia in direzione di Piazza Irnerio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 11:30 Inde secrète, les trésors du Pendjab : Terre des maharajas et du Temple d’Or Documentaire Voyage AMP Notizie correlate Traffico Roma del 04-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità traffico regolare in città in tutte le arterie cittadine chiusa... Traffico Roma del 11-04-2026 ore 11:30Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità in via Casilina divieto di transito tra via Antonio Tempesta e... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Sito Istituzionale | Gran premio della Liberazione, la mobilità; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio; A Roma la papera Germana trasloca nel traffico con l'aiuto dei cittadini. Traffico Roma del 24-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione traffico intenso Come di consueto in queste ore sul principali strade consolari in entrata in città in ... romadailynews.it Traffico Lazio del 24-04-2026 ore 09:30Luceverde Lazio trovati dalla redazione traffico intenso sulla rete viaria razziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti ... romadailynews.it ORDINANZA CHIUSURA TOTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA – NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA VERDI E L’INCROCIO CON VIA BOLLADORE (PONTE DI BOLLADORE) PER LAVORI TELERISCALDAMENTO Ven - facebook.com facebook