Traffico Roma del 24-04-2026 ore 08 | 30

Alle 8:30 di questa mattina, sul Raccordo Anulare di Roma si sono registrate alcune problematiche legate alla riduzione di file lungo la carreggiata. Questa situazione ha causato rallentamenti e code nel tratto interessato. Non si segnalano incidenti o altre cause di blocco, ma la presenza di veicoli rallentati ha determinato un aumento delle congestioni sulla strada.

Luceverde Roma di robe trovati dalla riduzione file sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata interna tra riuscirei Casine Appia mentre in carreggiata esterna rallentamenti e code tra Prenestina e Tiburtina un incidente nel traffico in via di Casal del Marmo chiamano altezza di via Dronero stessa situazione in viale Mazzini all'altezza di via Giuseppe Andreoli rallentamenti per incidente anche in via il Policlinico in prossimità di piazza della Croce Rossa altro incidente in via di Centocelle all'altezza di via Sestio menas rallentamenti facile via Flaminia d'accordo a Corso di Francia senza situazione sulla Salaria tra...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 24-04-2026 ore 08:30 They Stole 1 BILLION in Jewelry Using the Sewers of Paris Notizie correlate Traffico Roma del 08-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma trovati sostenuto il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna rallentamenti e code dalla Casilina all'ardeatina in... Traffico Roma del 04-04-2026 ore 08:30Luceverde Roma ben trovati all'ascolto sabato 4 aprile giornata caratterizzata da bollino rosso sulle principali direttrici stradali capitoline che... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sito Istituzionale | Gran premio della Liberazione, la mobilità; Quasi un chilometro di via Salaria sarà chiuso al traffico per tre giorni; Weekend e viabilità a Roma, tutte le principali modifiche al traffico del 18-19 aprile tra lavori ed eventi; Maxi ponte di primavera: guida all'esodo del 25 aprile e 1° maggio. Traffico Roma del 24-04-2026 ore 07:30Luceverde Roma di nuovo Ben trovati dalla redazione traffico intenso Come di consueto in queste ore sul principali strade consolari in entrata in città in ... romadailynews.it Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio trafiggono mento sulla rete viaria comunale partiamo ... romadailynews.it ORDINANZA CHIUSURA TOTALE DEL TRAFFICO VEICOLARE IN VIA ROMA – NEL TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA VERDI E L’INCROCIO CON VIA BOLLADORE (PONTE DI BOLLADORE) PER LAVORI TELERISCALDAMENTO Ven - facebook.com facebook