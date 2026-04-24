Il traffico sulla rete viaria della capitale è intenso alle 17:30 del 24 aprile 2026. La circolazione risulta congestionata in diverse zone della città, con code in varie arterie principali. La situazione è particolarmente critica in prossimità di alcune uscite e raccordi autostradali, dove si segnalano rallentamenti significativi. La viabilità appare pertanto difficile da gestire in questo momento, influenzando gli spostamenti di molti automobilisti.

luce verde Lazio Bentrovati intenso il traffico sulla rete viaria della capitale trafficata la carreggiata interna del raccordo con rallentamenti e code tra via della Bufalotta via Tiburtina ed ancora tra Casilina e doppia code a tratti anche lungo la carreggiata esterna trapuntine da Appia e a seguire tra Prenestina e Tiburtina proseguono in provincia di Viterbo i lavori sul raccordo Viterbo Terni con transito su carreggiata è ridotta tra Bomarzo e l'uscita per Soriano Chia prestare attenzione chiusa per lavori la via Appia 3 Marina di Minturno il ponte sul Garigliano deviazioni possibili segnalate sul posto sulla via Flaminia lavori in.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-04-2026 ore 17:30

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