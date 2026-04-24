Alle 9:30 del 24 aprile 2026, il traffico sulla rete viaria del Lazio si presenta intenso, con diverse zone che registrano rallentamenti. La redazione di Luceverde Lazio segnala che alcune arterie principali sono particolarmente congestionate, rendendo difficile il transito per molti automobilisti. Si consiglia di prestare attenzione alle indicazioni sulla viabilità e di valutare eventuali percorsi alternativi.

Luceverde Lazio trovati dalla redazione traffico intenso sulla rete viaria razziale in particolare nella zona di Roma sul Raccordo Anulare rallentamenti lungo la carreggiata interna tra l'uscita per la Casilina e la più avanti tra la via Pontina il Roma Fiumicino rallentamenti anche in esterna tra pensione Tiburtina sulle puntine per lavori ricordiamo la chiusura dell' uscita per via di Trigoria per coloro che provengono dalla mattina fino alla fine di aprile chiù sapore via Appia per lavori tra Marina di Minturno e il ponte sul Garigliano deviazioni sul posto i provincia di Viterbo proseguono invece lavori sul raccordo Viterbo Terni tra.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 24-04-2026 ore 09:30

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