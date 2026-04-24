Tra i libri più venduti in aprile 2026 troviamo l’autrice siciliana Barbara Bellomo, nel suo romanzo L’incartatrice di arance, che eleva l’arancia a emblema di una terra aspra ma generosa, intrecciando ricordi personali e simbologie letterarie. “Avevo la sensazione che il mio tempo fosse scandito dal loro ciclo produttivo”, confida, evocando zagare primaverili, frutti verdi estivi e arance mature natalizie. Ogni frutto porta con sé significati antichi: la mela tenta e illumina, il melograno abbonda, l’uva inebria o benedice. L’arancia, invece, simboleggia ricchezza, amore e prosperità. Ne La roba di Giovanni Verga è “un tesoro prezioso”, mentre in Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini diventa l’unico sostentamento in un mondo di miseria, metafora della Sicilia stessa.🔗 Leggi su Lawebstar.it

© Lawebstar.it - Tra i libri più venduti in aprile 2026: L’incartatrice di arance e L’inquilina

Notizie correlate

"L'incartatrice di arance": incontro con l'autrice al Mondadori BookstoreSarà presentato oggi, giovedì 2 aprile alle ore 18, al Mondadori Bookstore di Messina, “L'incartatrice di arance" (Garzanti) di Barbara Bellomo.

I 10 libri più venduti in Italia a gennaio 2026Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: I libri più venduti dal 7 al 13 aprile: certo, è primavera; È il libro più venduto della storia dell’uomo: 7 miliardi di copie; Giornata del libro, la classifica dei più venduti in Italia nel 2025; [Libri] Classifica dei più venduti della settimana all’Arco di Reggio.

I libri più venduti dal 14 al 20 aprile: nuovi gialli, nuovi saggiI best seller segnalati da 5 delle librerie più rappresentative del nostro territorio, da Grono a Mendrisio: i lettori della Svizzera italiana appaiono sempre eclettici, pronti ad appassionarsi alla m ... rsi.ch

Classifica dei libri più venduti della settimana: alcune novitàLa classifica dei libri più venduti nella settimana del 6 aprile presenta alcune novità, rinnovando così la top ten. mam-e.it

Valditara boccia Renzo e Lucia: "Non sono più contemporanei, al biennio studiate libri più facili" di facebook

Anna Hilbe, “Libri liberi” chiusa per lutto. I messaggi: “Ora la nostra anima è avvolta di tenebra” x.com