I 10 libri più venduti in Italia a gennaio 2026

A gennaio 2026 i lettori italiani hanno premiato soprattutto romanzi e saggi di autori come Stefania Auci e Gianrico Carofiglio. I titoli più venduti spaziano tra storie di famiglia, avventure legali e introspezioni psicologiche, confermando il grande interesse per la narrativa contemporanea. Tra i protagonisti della classifica ci sono i Florio di Auci e le ultime prove letterarie di Carofiglio, che continuano a catturare l’attenzione del pubblico.

Ascolti TV di venerdì 30 gennaio 2026: i dati Auditel mostrano la sfida tra Rai 1 e Canale 5 con il successo di “Colpa dei Sensi” La Ruota della Fortuna, svolta storica: Gerry Scotti dice addio ai gettoni d’oro. La freddura di Samira Lui conquista il pubblico Perché si chiamano giorni della merla? Storia e leggenda dei giorni più freddi di gennaio Dai Florio di Stefania Auci ai percorsi di Carofiglio, i romanzi e saggi che hanno conquistato i lettori italiani nel primo mese dell’anno Il ritorno dei Florio conferma il successo dei capitoli precedenti. Storia, sentimento e Sicilia si intrecciano in un romanzo popolare e coinvolgente, radicato nella memoria collettiva. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - I 10 libri più venduti in Italia a gennaio 2026 Approfondimenti su Libri Italia I cinque libri più venduti in Italia nel 2025 Dan Brown e gli altri: la classifica dei libri più venduti in Italia nel 2025 Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIBRI IN USCITA A gennaio 2026 Ultime notizie su Libri Italia Argomenti discussi: Solo un'autrice nella classifica dei 10 libri più venduti in Italia nel 2025. Il bestseller è Dan Brown; I 10 libri più venduti in Italia nel 2025: trionfano bestseller e spiritualità; Tg1 Libri - RaiNews; 10 libri in uscita da leggere a febbraio 2026. I 10 libri più venduti in Italia nel 2025: trionfano bestseller e spiritualitàScopri i libri più venduti nel 2025 secondo i dati di NielsenIQ BookData presentati dall'Associazione Italiana Editori alla Giornata conclusiva della Scuola per Librai Umberto e Elisabetta Mauri. libreriamo.it 10 libri in uscita da leggere a febbraio 2026Le esistenze di due protagoniste storiche in cerca di libertà (una sottoforma di graphic novel), l'attesissimo ritorno di Veronica Raimo, un'indagine nella più che attuale Minneapolis scritta dalla ma ... sololibri.net In Italia si legge poco e le vendite di libri sono in calo. Il libraio Vittorio Graziani spiega come vendere libri sia un mestiere complesso che richiede competenza, passione e strategie concrete per resistere in un mercato difficile facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.