Tra economia e fede | cosa c' è dietro le mura delle comunità religiose

Da bolognatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella zona alle spalle dell’Ospedale dei Bastardini si trova un grande complesso costituito dal Monastero e dal Santuario del Corpus Domini, entrambi di proprietà delle suore Clarisse. La struttura si trova in via Tagliapietre ed è circondata da mura che racchiudono un patrimonio di fede e attività economiche. La presenza di questo complesso rappresenta un punto di riferimento religioso e storico nella zona.

In via Tagliapietre, alle spalle dell’Ospedale dei Bastardini, c’è il grande complesso del Monastero e del Santuario del Corpus Domini di proprietà delle suore Clarisse. Siamo nel cuore artistico e spirituale delle congregazioni religiose femminili di Bologna. L’intero sito è la testimonianza più.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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