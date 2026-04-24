Torino il debutto dei nuovi talenti | il circo sfida il Salone Off
A Torino, il 10 maggio, gli studenti della FLIC presenteranno per la prima volta lo spettacolo Requiem for a Hit, entrando nel programma Salone Off del Salone Internazionale del Libro. La performance rappresenta il debutto dei giovani talenti nel contesto culturale della città, offrendo un'opportunità di visibilità e confronto con il pubblico e gli addetti ai lavori. L’evento si inserisce nella sezione dedicata alle produzioni indipendenti, dedicata a promuovere nuovi percorsi artistici.
? Cosa sapere Gli studenti della FLIC debuttano con Requiem for a Hit il 10 maggio a Torino.. La performance entra nel programma Salone Off del Salone Internazionale del Libro.. Domenica 10 maggio 2026 alle ore 18, lo Spazio FLIC di Torino ospiterà la performance Requiem for a Hit, un evento che porterà il linguaggio del circo contemporaneo all’interno del programma Salone Off del Salone Internazionale del Libro di Torino. La serata segnerà il debutto sul palco degli studenti al primo anno della FLIC Scuola di Circo. Si tratta del culmine di un percorso formativo estremamente denso, che ha richiesto circa 1500 ore di studio multidisciplinare tra tecnica circense, danza, teatro, ricerca espressiva e preparazione fisica.🔗 Leggi su Ameve.eu
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