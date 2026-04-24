Il difensore del Milan ha commentato il suo terzo gol contro la Juventus, affermando di essere felice solo se la squadra vince. Successivamente, ha parlato delle trattative con i bianconeri, fornendo chiarimenti sulla situazione. L'intervista è stata rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'.

Milan-Juventus non è mai una partita banale. Domenica sera, la sfida di 'San Siro' si prevede molto combattuta per la posta in palio. Una vittoria sarebbe fondamentale verso la qualificazione in Champions per le due squadre. Ma non solo, per un giocatore rossonero in particolare questa gara ha sempre rappresentato un match speciale. Parliamo di Fikayo Tomori, intervistato in esclusiva dai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Parliamo di match particolare per il centrale inglese del Milan perché contro la 'Vecchia Signora' è la 'vittima' preferita dell'ex Chelsea: contro la Juve sono due i gol segnati in carriera.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Tomori: “Terzo gol contro la Juve? Felice solo se vinciamo”. Poi la verità sulla trattativa coi bianconeri

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