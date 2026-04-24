Tivoli | Vicovaro Controlli dei Carabinieri 4 Persone denunciate e sanzioni per un importo di 5.308 euro

I Carabinieri di Tivoli e Vicovaro hanno effettuato controlli sul territorio che hanno portato alla denuncia di quattro persone e all’applicazione di sanzioni per un totale di circa 5.300 euro. Le operazioni sono state condotte anche con il supporto dei militari della Stazione Carabinieri Forestali. I controlli sono stati svolti in diverse zone delle due località, con verifiche sulle norme vigenti e sul rispetto delle disposizioni in materia ambientale e di sicurezza.

Cronache Cittadine TIVOLI VICOVARO – I militari della Compagnia Carabinieri di Tivoli, coadiuvati nelle fasi operative anche dalla Stazione Carabinieri Forestali, L'articolo Tivoli Vicovaro. Controlli dei Carabinieri. 4 Persone denunciate e sanzioni per un importo di 5.308 euro Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Tivoli | Vicovaro. Controlli dei Carabinieri. 4 Persone denunciate e sanzioni per un importo di 5.308 euro Notizie correlate Nettuno. Controlli straordinari dei Carabinieri. Due persone denunciate e sanzioni per oltre 15mila euroCronache Cittadine NETTUNO – I Carabinieri della Compagnia di Anzio, con il supporto del Nucleo Carabinieri Cinofili di Santa Maria di Galeria,...