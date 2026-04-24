Oltre cinquanta appassionati partiranno domani da Città di Castello per partecipare alla 47esima Discesa del Tevere. La competizione si svolge lungo il fiume e coinvolge squadre di tibernauti che si preparano a vivere questa tradizione ormai consolidata. L'evento richiama partecipanti da diverse zone e si svolge in un contesto di festa e sport lungo le rive del fiume.

?? Cosa sapere Oltre 50 tibernauti partono domani da Città di Castello per la 47esima Discesa del Tevere. Il percorso tra Umbria e Roma integra sport, ricerca scientifica sui molluschi e sostenibilità. Domani, 25 aprile, la carovana della 47ª Discesa Internazionale del Tevere prenderà il via da Città di Castello, portando oltre 50 partecipanti a percorrere le acque e i sentieri che collegano l'Umbria a Roma attraverso sette tappe quotidiane. L'evento, che vede protagonisti i cosiddetti tibernauti .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tevere in festa: 50 tibernauti partono per la sfida tra sport e borghi

Notizie correlate

Asti tra festa, salute e futuro: Carnevali, sport e sfida per i borghi montani.Asti nel Cuore del Territorio: Carnevali, Salute e le Sfide dei Borghi La provincia di Asti si apre a una giornata di febbraio ricca di eventi e...

Alvito si accende: sfida podistica e sport tra i borghi della CiociariaIl borgo di Alvito si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Memorial Federico Buccilli, l’evento podistico noto come CorriAlvito, previsto...