Alvito si accende | sfida podistica e sport tra i borghi della Ciociaria

Alvito si prepara per la dodicesima edizione del Memorial Federico Buccilli, conosciuto come CorriAlvito, che si terrà sabato 25 aprile 2026. L’evento coinvolge i borghi della Ciociaria e propone una sfida podistica tra i partecipanti. La manifestazione prevede corse e attività sportive in un contesto che coinvolge la comunità locale e gli appassionati di atletica. La data è stata confermata e l’organizzazione ha aperto le iscrizioni.

Il borgo di Alvito si prepara ad accogliere la dodicesima edizione del Memorial Federico Buccilli, l’evento podistico noto come CorriAlvito, previsto per sabato 25 aprile 2026. La manifestazione trasforma il cuore della Ciociaria in un palcoscenico sportivo dove la sfida agonistica si intreccia con il patrimonio paesaggistico locale. L’appuntamento inizierà nel pomeriggio con il ritrovo fissato per le ore 16:00 tra Piazza Umberto I e Piazza dei Cappuccini. Già alle 16:30 partirà la Toodles Run, la corsa pensata per i ragazzi dai 0 ai 15 anni che vedrà la partecipazione di numerosi mini-atleti destinatari di premi. La competizione principale, invece, prenderà il via ufficialmente alle ore 18:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Alvito si accende: sfida podistica e sport tra i borghi della Ciociaria Notizie correlate Asti tra festa, salute e futuro: Carnevali, sport e sfida per i borghi montani.Asti nel Cuore del Territorio: Carnevali, Salute e le Sfide dei Borghi La provincia di Asti si apre a una giornata di febbraio ricca di eventi e... La Ruota della Fortuna, si accende la sfida tra Gerry Scotti e Samira LuiAnche nella giornata di Pasquetta i telespettatori hanno potuto contare sulla consueta compagnia di Gerry Scotti: come ogni sera, anche lunedì 6...