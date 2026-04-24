Tether blocca 344 milioni di USDT | colpo durissimo ai criminali

Tether ha bloccato 344 milioni di USDT sulla blockchain Tron su richiesta dell'OFAC statunitense. La misura riguarda un intervento diretto per congelare i fondi in risposta a un'ordinanza ufficiale. Questa operazione riguarda specifici token associati a un'operazione legale e rappresenta un'azione concreta per impedire che vengano utilizzati in attività illecite. Nessuna informazione è stata diffusa su chi siano i soggetti coinvolti o le motivazioni precise.

? Cosa sapere Tether blocca 344 milioni di USDT su blockchain Tron su richiesta dell'OFAC statunitense.. L'operazione segue le critiche a Circle per la gestione del furto Drift Protocol.. Tether ha bloccato 344 milioni di USDT localizzati in due portafogli sulla blockchain Tron, rispondendo a una richiesta formale dell’OFAC e delle autorità giudiziarie degli Stati Uniti per contrastare attività illecite. L’operazione, rivelata giovedì dalla società, mira a colpire flussi finanziari legati all’evasione delle sanzioni e a reti criminali. Secondo quanto emerso dalle comunicazioni ufficiali, l’intervento si inserisce in un quadro di collaborazione sistematica tra l’emittente della stablecoin e oltre 340 agenzie di contrasto operanti in 65 nazioni diverse.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Tether blocca 344 milioni di USDT: colpo durissimo ai criminali Notizie correlate Laura Pausini blocca lo show: rimprovero durissimo ai fan VIPL’atmosfera nell’Arena 1 di Lima si è trasformata in un istante, passando dall’euforia del tour 2026-2027 a un gelido silenzio, quando Laura Pausini... Tether contro le reti criminali: la mossa decisa dal secondo socio di maggioranza della Juve: i dettagliLewandowski, come sta andando la stagione dell’obiettivo della Juve? Tutti gli aggiornamenti sul polacco Retegui Juve, un club di Serie A si mette di... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Tether blocca 344 milioni su ordine USA. Sono collegati a truffe online; Tether blocca in pochi minuti 2 portafogli Tron di grandi investitori, per un valore di 344 milioni di dollari, a seguito di un calo del 21% degli indirizzi attivi; Tether congela 344 milioni di dollari in USDT su Tron legati ad 'attività illecite'; Tether congela due wallet su Tron per un totale di 344 milioni di USDT. Tether blocca 344 milioni su ordine USA. Sono collegati a truffe onlineÈ il più grand intervento di sempre per Tether. Anche questa volta spinto da autorità USA. criptovaluta.it . @tether ha bloccato 344 milioni di USDT. Nel comunicato non é indicata la ragione, ma soltanto il coinvolgimento di OFAC, l’autorità USA che procede con sanzioni e blocco asset. Secondo nostre indagini almeno uno dei due indirizzi utilizzati apparteneva a x.com Bloccate nello Stretto di Hormuz, le navi ricevono messaggi falsi da "Iranian Security Services" che chiedono Bitcoin o Tether per il transito. Si tratta di una truffa smascherata da MARISKS: almeno una imbarcazione potrebbe essere caduta nella trappola, finen - facebook.com facebook