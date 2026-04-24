Tesla ha annunciato tramite un post su X che il suo nuovo veicolo, il Cybercab, è entrato in produzione. Le foto pubblicate mostrano il veicolo che esce dalla linea di assemblaggio. La produzione del modello, già annunciata in precedenza, è ora ufficialmente avviata, con il primo esemplare visibile nelle immagini condivise dall’azienda.

Il Cybercab di Tesla, il robotaxi autonomo a lungo atteso dal mercato, è entrato in produzione. Lo ha annunciato il ceo Elon Musk il giorno dopo la diffusione dei risultati del primo trimestre, superiori alle attese. L'imprenditore ha pubblicato su X un video promozionale di 38 secondi, accompagnato dalla didascalia "Cybercab ha iniziato la produzione". Le immagini, riprese in gran parte dall'interno dell'abitacolo privo di conducente, mostrano la vettura uscire dalla catena di montaggio e immettersi su strada. Musk ha inoltre condiviso un secondo breve filmato in cui appaiono diversi Cybercab color oro che procedono in formazione.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tesla, il Cybercab è entrato in produzione

Tesla Cybercab Spotting

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#Tesla perde circa il 14% da inizio anno in borsa, ma mantiene una capitalizzazione di mercato (1.450 miliardi) di gran lunga superiore ai competitor come Toyota (261 mld), Volkswagen (45 mld) e Ford (50,6 mld) Per @DivesTech di Wedbush Securities, cont x.com