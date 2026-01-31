Elon Musk ha ammesso che la produzione dei nuovi Tesla Cybercab sarà molto lenta all’inizio. Secondo il CEO, il processo di produzione, chiamato

Mancano meno di 100 giorni all'inizio della produzione di massa dei taxi elettrici a guida autonoma Tesla Cybercab, previsto per fine aprile 2026, e già Elon Musk mette le mani avanti: produrre questo modello (ma anche il robot Optimus) sarà "atrocemente lento" ("agonizingly slow"). Nonostante uscite precedenti, questa sua dichiarazione suona molto strana perché uno dei grandi vanti di Tesla è, da sempre, l'ottimizzazione della sua catena di montaggio. Una catena che, da diversi anni, viene aggiornata e migliorata seguendo il paradigma del cosiddetto "unboxed process". Rispondendo ad un utente di X in merito alla data di inizio della produzione di massa del taxi autonomo Tesla Cybercab, Musk ha ammesso che sia la produzione del Cybercab che quella del robot umanoide Optimus saranno inizialmente molto lente, per poi accelerare vistosamente col tempo: "Per il Cybercab e per Optimus quasi tutto è nuovo, quindi il ritmo produttivo iniziale sarà atrocemente lento, ma alla fine sarà follemente veloce". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Produrre i Tesla Cybercab sarà "atrocemente lento"

