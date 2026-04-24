Il 20 marzo, nel Duomo di Parma, un uomo di 55 anni ha aggredito alcuni fedeli e ha bloccato le uscite della chiesa. I Carabinieri sono intervenuti e hanno denunciato il soggetto, che è già noto alle forze dell’ordine per precedenti di molestia e violenza privata nei confronti della Diocesi. La situazione ha causato scompiglio tra i presenti, che hanno assistito alla scena senza poter uscire liberamente.

? Cosa sapere Uomo di 55 anni aggredisce fedeli e blocca l'uscita nel Duomo di Parma il 20 marzo.. I Carabinieri denunciano il soggetto già noto per molestia e violenza privata alla Diocesi.. I Carabinieri della Stazione di Parma Oltretorrente hanno denunciato a piede un uomo di 55 anni, già noto alle autorità per precedenti reati contro le persone e il patrimonio, dopo che il 20 marzo scorso ha causato il caos nella Cappella del Santissimo Sacramento della Cattedrale di Santa Maria Assunta. L’episodio, avvenuto intorno alle ore 10:30 del mattino, ha trasformato un momento di silenziosa adorazione eucaristica in una scena di violenza e terrore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Terrore in Duomo a Parma: aggredisce i fedeli e blocca l’uscita

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