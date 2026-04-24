Terni imprese e welfare | via libera al nuovo Pulmino Amico

Il Comune di Terni e Confartigianato hanno deciso di prolungare per altri due anni il progetto Pulmino Amico, un'iniziativa dedicata alle imprese locali. La collaborazione tra le due realtà mira a offrire supporto alle attività imprenditoriali e a promuovere il welfare nel territorio. La decisione è stata comunicata in un incontro tra le parti, che ha definito il rinnovo dell’accordo senza modifiche alle condizioni precedenti.

? Cosa sapere Comune di Terni e Confartigianato rinnovano il progetto Pulmino amico per altri due anni.. Le imprese locali finanziano la mobilità gratuita per i disabili assistiti da Unitalsi.. A Palazzo Spada, giovedì mattina, il Comune di Terni e Confartigianato hanno confermato la prosecuzione del progetto Pulmino amico, garantendo per altri due anni la mobilità solidale a favore di Unitalsi. L’iniziativa, che mira a sostenere le realtà associative attraverso la messa a disposizione gratuita di mezzi di trasporto, si rinnova con l’obiettivo di rispondere alle necessità di spostamento delle persone con disabilità o con difficoltà motorie. Il sistema prevede la consegna di un veicolo in comodato d’uso senza costi per l’associazione beneficiaria, mentre la gestione operativa rimane interamente a carico del progetto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Terni, imprese e welfare: via libera al nuovo Pulmino Amico Notizie correlate Contrattazione territoriale e welfare, un modello che unisce imprese e lavoratoriUn plafond di 150 mila euro per il 2026 rafforza la bilateralità del Terziario, trasformando il contratto collettivo in leva di sviluppo e tutela... Caritas, nuovo pulmino grazie a una raccolta fondiE’ stata una grande festa l’inaugurazione del nuovo pulmino acquistato dalla Caritas Meldolese. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Conferenza stampa, pulmino amico Unitalsi; Vanda Berra nuova presidente di Auser Monza e Brianza.