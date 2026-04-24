Tentato furto in un' azienda agricola | recuperati la refurtiva e un veicolo rubato

Nella notte, un allarme ha segnalato un tentativo di furto in un'azienda agricola. I carabinieri sono intervenuti rapidamente, impedendo il furto e recuperando la refurtiva. Durante le operazioni, è stato ritrovato anche un veicolo che risultava essere stato rubato. Nessuna persona è rimasta ferita e le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche per identificare i responsabili.

Il suono di un allarme e l'immediato intervento dei carabinieri sventano un furto e permettono di recuperare un veicolo rubato. E' quanto accaduto in via del Purgatorio a Francolise. Qui i militari del Reparto Territoriale di Mondragone sono intervenuti a seguito di una segnalazione giunta al.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Tentato furto aggravato in un'azienda agricola di Battipaglia: 4 arrestiPersonale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Battipaglia in azione, ieri. Furto in un'azienda, ladri inseguiti dai carabinieri: recuperata la refurtiva e due furgoniFurto in un’azienda del territorio di Cicerale sventato grazie all’intervento dei carabinieri, che sono riusciti a recuperare parte della refurtiva e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Tentato furto in un supermercato: arrestato un cittadino ucraino dalla Polizia di Stato; Ostia, prima tenta il furto in una palazzina e poi dà vita un inseguimento da film; Tentato furto in un market di Teramo, arrestato 26enne; Tentato furto al supermercato: denunciata una coppia. San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in una gioielleria: i ladri scappano e rubano in un centro scommesseTentano il furto a una gioielleria ma qualcosa va storto e devono abbandonare il progetto di scasso. Attimi di terrore la scorsa notte, in via Passanti a San Giuseppe Vesuviano, dove poco dopo ... ilmattino.it San Giuseppe Vesuviano, tentato furto in gioielleria: banda in fuga con AudiL’azione è avvenuta poco dopo le 2:00. I ladri sono arrivati a bordo di un’Audi bianca con targhe risultate rubate. agro24.it Fermato per un tentato furto di capi d’abbigliamento, deve scontare una pena di un anno e otto mesi: arrestato - facebook.com facebook