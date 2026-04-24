Le tensioni tra Iran e Stati Uniti si sono acuite, con il blocco dello stretto di Hormuz che impedisce il passaggio di molte navi. Secondo fonti ufficiali, questa situazione ha causato una perdita di circa 120 miliardi di metri cubi di gas, influenzando il settore energetico internazionale. Nonostante si siano riaperte le possibilità di negoziato tra i due paesi, la tensione nello stretto resta alta.

Mentre si riapre la possibilità di un negoziato tra Stati Uniti ed Iran, continua il blocco dello stretto di Hormuz con pesanti ricadute anche sul mercato energetico. Servizio di Massimiliano Cochi TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

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Tensioni Iran-Usa, con Hormuz persi 120 miliardi di metri cubi di gas

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