Con Hormuz persi 120 miliardi di metri cubi di gas fino al 2030

Da inizio marzo, il conflitto in Medio Oriente ha portato alla perdita di circa 120 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto tra il 2026 e il 2030. Questa cifra rappresenta il volume di gas che non sarà prodotto o esportato a causa delle tensioni nella regione. La riduzione interessa le forniture previste per il prossimo quinquennio, influenzando il mercato energetico globale.

Il conflitto in Medio Oriente ha causato da inizio marzo la perdita di 120 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto per il periodo 2026-2030. Lo si legge nel 'Rapporto trimestrale sul mercato del gas' dell'Agenzia internazionale dell'energia (Iea). Le perdite dovute al conflitto valgono "circa il 15% delle forniture globali previste tra il 2026 e il 2030". Iea non esclude un possibile riequilibrio con l'avvio di nuovi impianti di liquefazione del gas nel medio termine. Per ora l'impatto sulla crescita del mercato è concentrato tra il 2026 e il 2030, con implicazioni su una possibile ripresa nei due anni successivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

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