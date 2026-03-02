Tennistavolo un weekend frizzante al Pala De Santis di Terni | RISULTATI e FOTO

Nel fine settimana, al Pala De Santis di Terni, si sono svolti i campionati italiani giovanili di tennistavolo nelle categorie under 21 e under 19. L’evento ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti e più di 600 persone tra tecnici e accompagnatori, con le competizioni che hanno coinvolto individuali e squadre. I risultati e le foto dell’evento sono stati condivisi al termine delle gare.

🔗 Leggi su Ternitoday.it