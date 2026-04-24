Le tecnologie sviluppate per le missioni spaziali hanno portato a molte innovazioni che utilizziamo quotidianamente. Dalle comunicazioni alle applicazioni mediche, queste invenzioni sono diventate parte della vita di tutti i giorni. Seppur spesso viste come un investimento costoso, molte di queste tecnologie sono nate per esigenze scientifiche e di ricerca nello spazio. Di seguito, vengono illustrate le dieci invenzioni più diffuse e il loro impatto sulla società.

A cosa servono le missioni spaziali? Quanti soldi sprecati per andare nello spazio a fare cosa? Sono alcune delle domande che è facile trovare sui social quando si parla di spazio e ultimamente l’interesse verso questo argomento è aumentato grazie alla missione Artemis II ormai terminata e andata a buon fine. La verità è che i lanci spaziali e tutto ciò che questo comporta è il motivo per cui sei in grado di utilizzare la fotocamera del tuo smartphone per scattare l’ultimo selfie. Il materasso su cui dormirai stanotte è stato progettato per proteggere gli astronauti dagli schianti. Le lenti antigraffio dei tuoi occhiali nascono dai caschi degli astronauti.🔗 Leggi su Pantareinews.com

© Pantareinews.com - Tecnologie nate nello spazio: le 10 invenzioni che usi ogni giorno davvero

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