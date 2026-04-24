Tech il Sud conviene davvero? Solo per alcune aziende

Negli ultimi anni si è diffusa la domanda se il settore tecnologico nel Sud del paese possa offrire opportunità di crescita. Tradizionalmente, il mondo dell'innovazione si concentrava nel Nord, dove si trovavano capitale, clienti e filiere di aziende. Tuttavia, alcuni operatori hanno iniziato a investire in questa regione, anche se non tutti vedono vantaggi concreti per tutte le imprese. La distribuzione geografica del settore rimane quindi molto polarizzata.

Per anni il tech italiano ha ragionato con una geografia quasi automatica. Il Nord era il luogo naturale del capitale, dei clienti, delle competenze, delle filiere. Il Sud restava sullo sfondo: meno caro, meno decisivo. Un territorio da recuperare, più che da scegliere. Oggi questo schema funziona molto meno. Non perché il divario sia sparito. Ma perché è cambiata la natura stessa degli investimenti tecnologici. L’intelligenza artificiale, i data center, il cloud distribuito, le reti, la cybersecurity, la nuova centralità dell’energia e delle infrastrutture hanno riportato il digitale a una dimensione materiale. E quando l’innovazione torna ad avere bisogno di suolo, potenza elettrica, connessioni, tempi autorizzativi credibili e aree da riconvertire, la mappa del valore cambia.🔗 Leggi su Quifinanza.it

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