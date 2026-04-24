Taylor Swift | ‘Elizabeth Taylor’ debutta in radio

Il nuovo singolo dell’artista. Dopo il lancio a sorpresa del videoclip ufficiale di “Elizabeth Taylor” – già oltre 4 milioni di visualizzazioni – il brano, terzo singolo estratto dall’album “The Life of a Showgirl”, certificato disco di platino in Italia e ancora protagonista delle classifiche, entra oggi in rotazione radiofonica. Su Spotify “Elizabeth Taylor” ha superato i 333 milioni di stream e arriva dopo il successo dei primi due singoli: “The Fate of Ophelia”, certificato disco d’oro e rimasto per 26 settimane nella classifica EarOne fino a raggiungere la vetta, e “Opalite”, seconda traccia più ascoltata dell’album, tuttora stabile nella Top 20 dell’airplay radiofonico italiano.🔗 Leggi su 361magazine.com

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