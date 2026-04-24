Tasche vuote e strade piene | l’anomalia di Agrigento regina dei motori che ignora l' elettrico e si rifugia nell' usato

A Agrigento, le strade sono affollate di veicoli, mentre le tasche dei cittadini restano vuote. Nonostante i redditi bassi e il crescente indebitamento, nella zona si registrano numeri elevati di auto in circolazione, spesso di seconda mano. La città si distingue per una forte presenza di motori tradizionali, con una scarsissima diffusione di vetture elettriche, e la maggior parte delle auto sono di seconda mano.

Iper-motorizzati. Nonostante i redditi degli agrigentini siano fra i più bassi della penisola e l'indebitamento si diffonde a macchia d'olio, fra il capoluogo e la provincia fra poco ci saranno più auto che persone. Un paradosso. Uno dei tanti che si materializza in una terra che ha un patrimonio.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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