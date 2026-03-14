Va dalla ex con le tasche piene di pietre e minaccia di romperle la testa per riavere una cassettiera | arrestato

Un uomo di 34 anni di Catania è stato arrestato con l'accusa di stalking e aggressione nei confronti dell'ex compagna. Dopo un episodio di violenza, la donna ha presentato denuncia, riferendo di aver ricevuto minacce, messaggi e di essere stata seguita. L'uomo si sarebbe presentato dalla ex con le tasche piene di pietre e avrebbe minacciato di romperle la testa per riavere una cassettiera.

Un 34enne catanese è stato arrestato per stalking e aggressione all’ex compagna. Dopo l'ultima violenza la donna ha denunciato minacce, messaggi e appostamenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Minaccia l’ex compagna con una pistola a casa sua e le distrugge il cellulare: 33enne arrestatoLo scorso 30 dicembre un 33enne è andato a casa dell'ex fidanzata a Marchirolo (Varese) e l'avrebbe minacciata con una pistola. La picchia con una spranga di ferro, la minaccia di morte e la violenta per ore: 43enne arrestatoL'aggressione e la violenza sessuale si sono verificate a Osio Sotto, nella Bergamasca, a casa di un 43enne che avrebbe picchiato e stuprato una... Damiano David - Le tasche piene di sassi, live Assago Una selezione di notizie su tasche piene Argomenti discussi: Spoleto, preso fuori dalla Tecnokar con le tasche piene di monete: arrestato 45enne; Tasche piene di passi: incontri per giovani famiglie in Val Gandino.