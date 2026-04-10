Le strade di Taranto sono in condizioni critiche, con numerosi dissesti che rendono difficile la mobilità quotidiana. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha denunciato lo stato di abbandono delle vie cittadine, sottolineando come le promesse di mobilità sostenibile siano ancora lontane dalla realtà. Tarantini Time Quotidiano ha evidenziato come le strade dissestate compromettano la sicurezza e il traffico locale, creando problemi costanti per i residenti.

Tarantini Time Quotidiano “Mobilità sostenibile solo a parole, ma nella realtà le strade di Taranto sono in condizioni critiche”. È quanto denuncia il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Giampaolo Vietri, dopo un sopralluogo effettuato in città insieme all’ex consigliere Mirko Maiorino. “Quello che abbiamo riscontrato è stato a dir poco incredibile: buche ovunque, asfalto deteriorato, dislivelli pericolosi e tombini sprofondati”. Secondo Vietri, si tratta di una situazione che mette a rischio la sicurezza di tutti, in particolare di chi utilizza biciclette, monopattini e motocicli. “Una caduta in velocità può avere conseguenze drammatiche”. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Taranto, Vietri (FdI): “Strade dissestate, mobilità insostenibile”

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