Il Tagete è un fiore molto comune nei giardini e sui balconi durante l’estate, caratterizzato da tonalità di giallo, arancio e ramato. Spesso si vede in fiore tra luglio e ottobre, decorando bordure e vaso. La pianta cresce facilmente, richiede poche cure e si adatta a diverse condizioni di terreno e esposizione. La sua presenza è frequente in molte zone dove si coltivano fiori ornamentali.

Avete mai sentito parlare del Tagete? Forse l’avete visto cento volte senza sapere come si chiama: quei fiori gialli, arancio, ramati che a luglio invadono balconi e bordure, e che sembrano non smettere mai di fiorire. Ecco, è proprio lui. Originario del Messico e del Guatemala, il Tagete è una pianta che dà tantissimo chiedendo poco in cambio, e questa è già di per sé una buona notizia per chi non ha il pollice particolarmente verde. C’è poi un dettaglio che lo rende davvero speciale, e di cui parleremo: le sue radici sono un repellente naturale per i parassiti. Tagete, cos’è e le caratteristiche. Il Tagete (nome botanico Tagetes spp.) appartiene alla famiglia delle Compositae e raggruppa più di 30 specie diverse, tra annuali e perenni.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Tagete, come coltivarlo e dove piantarlo

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