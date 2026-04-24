SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 24 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, venerdì 24 aprile 2026, si tiene l’estrazione settimanale del SuperEnalotto, con il jackpot più elevato al mondo in palio. Questa è la terza e ultima estrazione della settimana, poiché quella prevista per domani, 25 aprile, è stata posticipata a lunedì 27 aprile. I numeri vincenti vengono comunicati subito dopo l’estrazione, che si svolge in un orario prestabilito.

Terzo e ultimo appuntamento settimanale (l'estrazione di domani 25 aprile è rinviata a lunedì 27 aprile) con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 24 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 66, infatti, il SuperEnalotto di questa.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 06/12/2025

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