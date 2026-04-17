SuperEnalotto estrazione di oggi venerdì 17 aprile | numeri vincenti jackpot e quote

Oggi, venerdì 17 aprile 2026, si tiene l’estrazione del SuperEnalotto, con un jackpot che si posiziona tra i più alti al mondo. L’estrazione riguarda la verifica dei numeri vincenti, che saranno annunciati dopo la chiusura delle schedine in tutta Italia. Le quote di vincita e le eventuali quote assegnate ai premi minori saranno rese note successivamente. La lotteria si svolge regolarmente come ogni settimana.

Nuovo appuntamento con la fortuna e grande attesa per l'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 17 aprile 2026, con il jackpot più alto al mondo. Per il concorso n. 62, infatti, il SuperEnalotto di questa sera mette in palio 150,8 milioni di euro per la sola sestina vincente che continua a.🔗 Leggi su Livornotoday.it

SuperEnalotto - Estrazione e risultati 17/03/2026

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