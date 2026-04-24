Dopo un anno trascorso a Belgrado, il giocatore italiano ha annunciato la volontà di partecipare al draft NBA di giugno, anche se mantiene la possibilità di cambiare idea. Recentemente, ha scherzato sulla sua altezza, citando un valore di 2.21 metri, e ha ironizzato sui commenti riguardanti il suo stile di gioco e i sogni di approdare alla lega statunitense, ispirato da un famoso centro nevralgico della pallacanestro.

Un giocatore così l’Italia non ce l’ha mai avuto. Da un po’ anche il mondo se n’è accorto e gli sta aprendo le porte: a 18 anni Luigi Suigo è andato in Serbia, a 19 è pronto per gli Stati Uniti. Con due strade davanti. In questi giorni si è dichiarato eleggibile per il Draft Nba del 23-24 giugno. Può ritirarsi entro il 13 giugno, poco più di un mese e mezzo per capire se potrà entrare tra le prime 15-20 scelte, o comunque una chiamata al primo giro con un programma di sviluppo cucito su misura per lui. Oppure, e non è un ripiego ma un’alternativa vera già adesso, un percorso di alto profilo in un college di livello tra quelli che ha alla porta, per entrare in contatto col basket Usa e presentarsi al Draft 2027 per una scelta più alta.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sua altezza Suigo: "Sono 2.21, dicono che mangio pane e righelli e vado al draft Nba sognando Jokic"

Notizie correlate

Sogno NBA: il talento Luigi Suigo punta al Draft dopo la Serbia?? Cosa sapere Luigi Suigo dichiara l'eleggibilità per il Draft NBA 2026 dopo l'esperienza al Mega Basket.

Leggi anche: Basket: Luigi Suigo dichiara l’eleggibilità per il draft NBA 2026