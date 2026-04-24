Da appena due giorni nelle sale, il film dedicato a Michael Jackson sta attirando l’attenzione di pubblico e critica. La pellicola, considerata imperfetta da alcuni, ha comunque conquistato molti spettatori. La sua uscita ha suscitato reazioni contrastanti, con commenti spesso influenzati dal desiderio di rivivere l’immagine del Re del Pop. Il lavoro promozionale e l’attesa hanno contribuito a creare un forte interesse attorno a questa produzione cinematografica.

Michael è uscito da soli due giorni in sala e già sta facendo parlare il mondo di sè. Sarà stato il desiderio di toccare con mano, ancora una volta, il Re del Pop, sarà stato il lavoro promozionale, ma da questo film pendevamo tutti. Adesso che è finalmente nostro il giudizio pubblico si spacca. Da una parte la critica, che gli dà solo il 27%, e dall’altro il pubblico effettivo che fa schizzare il box office a 12 milioni di dollari in due giorni. Tutto questo mentre proprio oggi Rotter Tomatoes ha dato al film di Fuqua il 97%. Cosa sta accadendo? Che Michael non si un film tecnicamente perfetto è un dato di fatto, ma ci sono due cose che valgono la pena di essere notate per elevare a grande film il biopic: il rispetto della cellula madre – la musica – e una grande interpretazione – affidata qui a Jafar Jackson.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Su ‘Michael’ il pubblico e la critica si dividono: un film imperfetto ma che conquista il cuore

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