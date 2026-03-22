Francesco muore per una malattia fulminante e lascia una cena pagata agli amici | Brindisi non lacrime

Da fanpage.it 22 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime volontà di Francesco Guerrera, scomparso a San Giovanni Valdarno dopo una malattia fulminate che lo ha strappato a suoi cari in tre mesi. Dopo la messa, tutti in pizzeria per ricordarlo con allegria, risate e amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Muore e lascia la cena pagata a tutti. “Ricordatemi con un brindisi”San Giovanni (Arezzo), 21 marzo 2026 – Trasformare il giorno del proprio funerale in un momento di festa e condivisione.

Muore per una malattia fulminante, il marito suona al funerale la loro canzone: “Ci ha sempre dato forza”Durante il funerale della moglie Mariana Morgado Dietrich, morta a 36 anni per una malattia fulminante, Daniel Toledo ha cantato e suonato la loro...

Approfondimenti e contenuti su Francesco muore

Temi più discussi: I sintomi dell'influenza e il ricovero in ospedale: Francesco Tommasini muore a 1 anno dopo il trasferimento d'urgenza; Tragedia nella notte, bimbo di 1 anno muore dopo un terribile attacco di febbre: inutile per il piccolo Francesco la corsa in ospedale; Non piangete, festeggiatemi. Muore a 54 anni e lascia la cena pagata agli amici; Francesco muore e lascia la cena pagata a tutti gli amici: Non piangete, ricordatemi con un brindisi.

francesco muore per unaMuore per una malattia fulminante e lascia la cena pagata agli amici nel suo ristorante: «Ricordatemi con un brindisi»AREZZO. Trasformare il funerale in una festa: è la volontà di Francesco Guerrera, 54 anni, scomparso mercoledì scorso, 18 marzo, dopo una malattia fulminante che in appena tre mesi non gli ha lasciato ... msn.com

francesco muore per unaFrancesco Guerrera muore a 54 anni e lascia una cena pagata agli amici: «Ricordatemi con un brindisi, senza lacrime»«Organizzate una festa in mio ricordo, senza pianti o disperazione». È questo il messaggio lasciato da Francesco Guerrera, scomparso a 54 anni dopo una malattia fulminante ... corriereadriatico.it

La ricerca mostra notizie e video sullo stesso tema.