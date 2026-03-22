Francesco muore per una malattia fulminante e lascia una cena pagata agli amici | Brindisi non lacrime

Le ultime volontà di Francesco Guerrera, scomparso a San Giovanni Valdarno dopo una malattia fulminate che lo ha strappato a suoi cari in tre mesi. Dopo la messa, tutti in pizzeria per ricordarlo con allegria, risate e amore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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