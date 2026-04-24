Strappa la collana a un viaggiatore sul treno 23enne bloccato e denunciato

Un giovane di 23 anni è stato denunciato dopo aver strappato la collana dal collo di un viaggiatore su un treno diretto a Milano. L’episodio è avvenuto durante il viaggio e, poco tempo dopo, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare il responsabile. La vittima ha subito il furto mentre era a bordo del convoglio, e la polizia è intervenuta per identificare e denunciare il giovane.

Ha strappato la collana dal collo di un uomo che viaggiava a bordo di un treno diretto a Milano, ma poco dopo è stato rintracciato e denunciato dalla polizia. Protagonista dell'episodio è un ragazzo di 23 anni, che è stato denunciato.Il fatto è avvenuto nel pomeriggio di giovedì 23 aprile. Il.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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