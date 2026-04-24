Strade private a uso pubblico si cambia Ora il Comune vuole investire per fare la manutenzione

Il 26 marzo l'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una delibera proposta da Azione, che riguarda la gestione delle strade del territorio di Roma. La proposta prevede interventi specifici da parte degli uffici comunali per la manutenzione delle strade private a uso pubblico. La decisione arriva in un momento di attenzione crescente su questa problematica e coinvolge direttamente le risorse e le competenze del Comune.

Strade private a uso pubblico, si cambia. O almeno, si prova a cambiare. Il 26 marzo l'assemblea capitolina ha approvato all'unanimità una proposta di delibera firmata da Azione, che chiede alcune specifiche azioni agli uffici capitolini sul tema della gestione delle strade del territorio di Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

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