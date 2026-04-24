A Torre del Greco è stata intitolata una strada in memoria di Aniello Scarpati, un poliziotto che ha perso la vita all’età di 47 anni. La decisione è stata presa dall’amministrazione comunale, che ha dedicato il nuovo nome della via alla memoria del poliziotto deceduto. La cerimonia di intitolazione si è svolta nella giornata di oggi, con la presenza di rappresentanti locali e familiari.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. L’amministrazione comunale di Torre del Greco, guidata dal sindaco Luigi Mennella, sta lavorando per intitolare una strada ad Aniello Scarpati, un poliziotto che ha tragicamente perso la vita durante il servizio. Scarpati è stato investito in pieno da un’auto mentre si trovava in pattuglia in viale Europa. La notte tra il 31 ottobre e il 1 novembre, mentre Aniello Scarpati e il suo collega Ciro Cozzolino stavano pattugliando le strade della città, un’altra vettura li ha centrati, provocando un incidente mortale. Cozzolino è rimasto gravemente ferito, mentre Scarpati non è sopravvissuto.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Strada a Torre del Greco dedicata a Aniello Scarpati, poliziotto deceduto a 47 anni.

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