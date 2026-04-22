Il 25 aprile e il Primo maggio sono giorni di festa molto popolari per le escursioni e le grigliate nei parchi e nelle aree naturali. Per garantire che tutti possano godersi queste occasioni nel rispetto delle regole, sono stati stabiliti alcuni requisiti specifici, come le norme sull’uso dei fuochi e sulla gestione dei rifiuti. Le autorità locali hanno diffuso un documento con le indicazioni da seguire per evitare sanzioni e preservare l’ambiente.

Pisa, 22 aprile 2026 – Dalla tradizionale scampagnata a San Rossore alle visite in barchino sul lago di Massaciuccoli passando per le passeggiate a Coltano o per le prime giornate sulle spiagge naturali della Lecciona e di Marina di Vecchiano: il Parco si prepara ad accogliere migliaia di visitatori nei due weekend del 25 aprile e del 1 maggio. “L'invito che facciamo a tutti i cittadini che vorranno godere delle bellezze naturali è quello di adottare comportamenti rispettosi dell'ambiente e di tenere il Parco pulito, non abbandonando i rifiuti ma riportandoli nelle proprie abitazioni dove differenziarli”: così il presidente del Parco Lorenzo Bani.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 25 aprile e Primo maggio al Parco: le regole da seguire per grigliate ed escursioni

Notizie correlate

Grigliate ed escursioni: le regole per vivere Pasqua e Pasquetta nel ParcoPisa, 3 aprile 2026 – Aria di primavera nel Parco: la natura si risveglia e le tenute diventano il luogo per le scampagnate all'aria aperta e per...

Festa della Liberazione e 1 maggio al Parco: info e regole per escursioni, barbecue e passeggiateDalla tradizionale scampagnata a San Rossore alle visite in barchino sul lago di Massaciuccoli passando per le passeggiate a Coltano o per le prime...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Scuole chiuse, il 25 aprile e il 1° maggio 2026 si fa ponte?; Calendario scolastico 2026: tutti i ponti di primavera tra 25 aprile e 2 giugno; Il 25 aprile spiegato ai bambini e ai ragazzi: attività, video e letture; Il 25 aprile nessun mercato, il primo maggio e il 2 giugno regolari.

25 aprile e Primo maggio al Parco: le regole da seguire per grigliate ed escursioniPisa, 22 aprile 2026 – Dalla tradizionale scampagnata a San Rossore alle visite in barchino sul lago di Massaciuccoli passando per le passeggiate a Coltano o per le prime giornate sulle spiagge ... lanazione.it

Ponte del 25 aprile e del primo maggio low cost: dove andare e cosa fare con 100 euro al giorno (o meno)Il calendario del 2026 offre un incastro strategico per chi ha voglia di viaggiare: con il 25 aprile che cade di sabato e il primo maggio di venerdì, si apre una finestra di dieci ... leggo.it

Anche Sonego si ferma al primo turno, sconfitto in due set dal veterano Lajovic @bmwitalia - facebook.com facebook

#Morterone (LC) punta a diventare il primo comune italiano totalmente autosufficiente grazie a pannelli fotovoltaici e all'EV-Chalet. Il progetto include servizi gratuiti come stazioni di ricarica, Wi-Fi diffuso e la sperimentazione di consegne via drone per beni di x.com