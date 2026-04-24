Stefania voleva separarsi dal marito il padre della vittima | Lo aveva detto a lui e a noi

Stefania, 46 anni, è stata uccisa con quattro colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione di via Gaetano Salvemini 32. Giuseppe Rago, padre della vittima, ha dichiarato che la figlia aveva espresso intenzioni di separarsi dal marito, Antonio Tommaso Fortebraccio, un guardia di 48 anni, e che aveva comunicato questa decisione sia a lui che a altri familiari. La tragedia familiare ha lasciato tutti senza parole.