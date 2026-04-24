Stefania voleva separarsi dal marito il padre della vittima | Lo aveva detto a lui e a noi
Stefania, 46 anni, è stata uccisa con quattro colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione di via Gaetano Salvemini 32. Giuseppe Rago, padre della vittima, ha dichiarato che la figlia aveva espresso intenzioni di separarsi dal marito, Antonio Tommaso Fortebraccio, un guardia di 48 anni, e che aveva comunicato questa decisione sia a lui che a altri familiari. La tragedia familiare ha lasciato tutti senza parole.
Giuseppe Rago, padre di Stefania, costernato dal dolore e dalla tragedia familiare, ha rivelato che la figlia 46enne uccisa con quattro colpi d'arma da fuoco nella sua abitazione di via Gaetano Salvemini 32, aveva da tempo dei problemi con il marito Antonio Tommaso Fortebraccio, 48enne guardia.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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