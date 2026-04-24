Stadio Celeste ecco il nuovo terreno di gioco | VIDEO
Sul campo dello stadio Giovanni Celeste sono stati completati i lavori di posa dell’erba sintetica, parte di un intervento di riqualificazione in corso. Il nuovo tappetino ricorda le partite più significative del passato, tra cui alcuni incontri di rilievo degli anni Sessanta e la promozione in Serie A sotto la guida di un allenatore noto. Il video mostra il risultato finale di questa fase del progetto, che interesserà la struttura.
Allo stadio "Giovanni Celeste" dove sono in corso i lavori di riqualificazione è stata completata la posa del tappetino in erba sintetica che riporta alla mente gli incontri del Messina più importanti dagli anni Sessanta alla stprica promozione in Seria A con tecnico Bortolo Mutti. Sul terreno di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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