Stadio Celeste ecco il nuovo terreno di gioco | VIDEO

Da messinatoday.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Allo stadio "Giovanni Celeste" dove sono in corso i lavori di riqualificazione è stata completata la posa del tappetino in erba sintetica che riporta alla mente gli incontri del Messina più importanti dagli anni Sessanta alla stprica promozione in Seria A con tecnico Bortolo Mutti. Sul terreno di.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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