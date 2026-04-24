Stadio Celeste ecco il nuovo terreno di gioco | VIDEO
Allo stadio "Giovanni Celeste" dove sono in corso i lavori di riqualificazione è stata completata la posa del tappetino in erba sintetica che riporta alla mente gli incontri del Messina più importanti dagli anni Sessanta alla stprica promozione in Seria A con tecnico Bortolo Mutti. Sul terreno di.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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Nuovo passo in avanti nella riqualificazione dello stadio "Giovanni Celeste": è iniziata la posa del manto erboso sintetico. L'obiettivo è quello di riaprire lo stadio entro questo anno. https://www.tempostretto.it/news/il-nuovo-celeste-prende-forma-inizia-la-posa - facebook.com facebook