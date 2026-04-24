Negli ultimi anni sono state sviluppate nuove formulazioni di protezione solare che si assorbono rapidamente, senza lasciare residui sulla pelle. Questi prodotti, facili da applicare e pratici da usare anche durante il giorno, rappresentano un aggiornamento rispetto alle versioni precedenti. Sono pensati per chi desidera un'elevata protezione senza rinunciare alla sensazione di leggerezza e comodità, anche in situazioni di ritocco o utilizzo fuori casa.

Proteggersi dalle aggressioni del sole e della luce è sempre più semplice, grazie a prodotti pratici e funzionali, che all’Spf abbinano formule skincare performanti perfette anche come base trucco Si assorbono in un attimo, non lasciano traccia e sono ideali anche per i ritocchi fuori casa: gli Spf da città (ma si possono utilizzare ovunque) hanno raggiunto un livello molto elevato sul fronte della praticità e delle performance, tanto che ormai non ci sono davvero più scuse per rinunciare a utilizzarli. Ed ora che ci si avvicina a maggio è arrivato proprio il momento. Le giornate di primavera invitano a trascorrere più tempo all’aria aperta, ma è importante proteggere sempre la pelle (IPA).🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Spf da città: formule di ultima generazione mai così amiche della pelle

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