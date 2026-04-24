Nel 2024, il settore spaziale italiano ha raggiunto un fatturato di circa 4,5 miliardi di euro, segnando un aumento del 12,3% rispetto all’anno precedente. Le startup del settore hanno registrato una crescita del 60%, contribuendo in modo significativo all’espansione complessiva. Questi dati evidenziano un andamento positivo del comparto, con un incremento consistente delle attività e delle imprese coinvolte nel settore spaziale.

? Cosa sapere Il fatturato spaziale italiano tocca 4,5 miliardi di euro con crescita del 12,3% nel 2024.. Le startup del settore registrano un aumento dei ricavi del 60% secondo Osservatorio SDA Bocconi.. L’Italia ha raggiunto la sesta posizione globale per il rapporto tra investimenti nel settore spaziale e PIL, con un fatturato del comparto che nel 2024 ha toccato i 4,5 miliardi di euro, segnando una crescita del 12,3% rispetto all’anno precedente. I dati dell’Osservatorio Sda Bocconi delineano un ecosistema in forte espansione, capace di impiegare oltre 15.000 professionisti e di coinvolgere una rete di più di 400 imprese. Mentre il mercato nazionale registra un incremento del 5,6% occupazionale, l’export del settore ha mostrato una spinta decisiva nel 2023, raggiungendo quota 7,5 miliardi di euro con un aumento del 14%.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Spazio Italia: boom di fatturato e startup volano con il +60%

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