Una squadra neopromossa sta sorprendendo in campionato, grazie a molte partite giocate, assist e gol che le hanno permesso di arrivare al quarto posto con 50 punti. La squadra sta combattendo per qualificarsi ai playoff di serie D, un obiettivo che potrebbe essere raggiunto già domenica, in caso di vittoria nel derby programmato alle 15. Il tecnico ha dichiarato che lotteranno per realizzare il sogno di accedere alla categoria superiore.

Una vagonata di esperienza, maglia sempre sudata, giocate a ripetizione, assist e gol che stanno trascinando il neopromosso Fratta Terme (quarto a quota 50) addirittura ai playoff per la serie D, col biglietto che arriverebbe già domenica in caso di vittoria nel derby delle 15.30 contro l’Fcr. Senza, però, sapere posizione e avversario. Dario Spadaro, numero 10 della Fratta, sta prendendo per mano i termali e, con 5 gol nelle ultime 8 partite (in totale 8 le reti in stagione), è pronto a lottare. "Io, come tutti i miei compagni – dice l’attaccante –, sono pronto a questo finale intenso che, grazie al gruppo e alla forza di volontà, siamo riusciti a rendere competitivo".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spadaro: "Lotteremo per avverare il sogno"

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