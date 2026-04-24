Spacciavano nelle stazioni sgominata banda | 5 arresti

Una banda dedita allo spaccio di droga è stata smantellata dai carabinieri, che hanno arrestato cinque persone. La loro attività si svolgeva principalmente nel lecchese, ma coinvolgeva anche alcune stazioni nelle vicinanze, tra cui una nel comune di Carnate, in provincia di Monza e della Brianza. Le indagini hanno portato al sequestro di sostanze stupefacenti e all’esecuzione delle misure restrittive.

La base era nel lecchese ma le stazioni interessate dallo spaccio della banda arrivavano fino in provincia di Monza e Brianza, nel comune di Carnate. Dopo circa un anno di indagini, la sezione antidroga della squadra mobile di Lecco è riuscita ad arrestare 5 persone responsabili di un giro di.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Il rapinatore seriale evaso dai domiciliari e la banda dei quattro tunisini: arresti a tappeto nelle stazioni ferroviarieMilano, 25 febbraio 2026 - Sei persone sono state arrestate in seguito a massicci controlli a tappeto della Polizia di Stato nelle stazioni...