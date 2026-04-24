Sorpresa Russia! Aumentano i visti per l’Italia

Inaspettatamente, il numero di richieste di visto dalla Russia verso l’Italia è cresciuto negli ultimi mesi. Le autorità italiane hanno registrato un aumento significativo di richieste di visto, senza che questo sia accompagnato da variazioni nelle procedure o nei criteri di rilascio. La crescita riguarda diverse tipologie di permessi, con un incremento che si riscontra in varie regioni e città italiane, indipendentemente dalla presenza di attrazioni turistiche note.

Roma, 24 aprile 2026 – C’è una mappa dell’Italia che non passa dai confini, dalle città d’arte o dagli aeroporti. Passa dagli sportelli consolari, dalle ambasciate, dalle richieste di ingresso presentate ogni anno da chi vuole arrivare nel nostro Paese per turismo, studio, affari, lavoro o motivi familiari. Nel 2024 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha rilasciato 1.383.252 visti d’ingresso per l’Italia, il 16% in più rispetto al 2023. Il dato arriva dall’ Annuario statistico 2025 della Farnesina e fotografa una tendenza chiara: l’Italia continua ad attrarre, ma la geografia di questa domanda sta cambiando. Boom da Cina e.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Notizie correlate Olimpiadi, aumentano i controlli al confine: giovane sorpresa con 45 grammi di drogaSono state giornate intense quelle appena trascorse per gli agenti di polizia altoatesini che, in occasione dell’inizio dei Giochi Olimpici, hanno... Panoramica sull’argomento Si parla di: Meloni riceve Zelensky: L'Occidente diviso è un regalo alla Russia. Intesa Roma-Kiev per la produzione di droni; Preleva al bancomat, poi la sorpresa. La banconota da €200 è falsa.