Soltojo chiama SpaH risponde | il 7 maggio l' ultima serata a Caiolo

Il 7 maggio si terrà l'ultima serata a Caiolo, con Soltojo che ha annunciato la propria presenza e SpaH che ha confermato la partecipazione. La data segna la conclusione di un evento che ha coinvolto la comunità locale, lasciando un segno tra chi ha assistito e partecipato. La serata rappresenta l’ultimo appuntamento di un ciclo che ha visto momenti di incontro e confronto.

Ci sono storie che si raccontano con le parole, e altre che restano impresse nei gesti, nei volti, nei silenzi pieni di significato. Quella tra il ristorante Soltojo e il servizio Spah è una di queste: un intreccio raro di cucina d’autore e umanità concreta, capace di trasformare una sala in un.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Osijek chiama, l’Italia risponde: i convocati per l’ultima tappa di Coppa del Mondo di ginnastica artisticaDal 9 al 12 aprile la FIG Apparatus World Cup fa tappa in Croazia: azzurri e azzurre tra conferme, ritorni importanti e nuove occasioni... Leggi anche: Il medio oriente chiama, l'Ucraina risponde Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Soltojo chiama, Spah risponde: il 7 maggio l’ultima serata a Caiolo, tra gratitudine e nuovi inizi; Soltojo e SpaH: l’ultima cena a Caiolo tra alta cucina e inclusione sociale.