La settimana inizia con condizioni di tempo soleggiato e temperature miti, grazie a un anticiclone che prevale sulla regione. Tuttavia, a partire da martedì, si prevedono piogge diffuse che alterano lo scenario meteorologico, portando cambiamenti nelle condizioni climatiche della zona. La situazione rimane stabile nell’inizio, per poi evolversi verso precipitazioni più frequenti e persistenti a metà settimana.

Roma - L’anticiclone domina il weekend e l’inizio della settimana con clima mite, ma da martedì correnti instabili porteranno nuvole, rovesci e temperature in calo su gran parte del Paese La nuova settimana si apre all’insegna della stabilità grazie alla presenza dell’anticiclone, che garantirà tempo soleggiato e temperature miti su gran parte dell’Italia almeno fino a lunedì 27 aprile. Una fase favorevole che accompagnerà il weekend del 25 aprile, con condizioni ideali per attività all’aperto. Nella giornata di sabato 25, il sole sarà protagonista su tutto il territorio nazionale. Al Nord, condizioni stabili con valori compresi tra 21 e 26 gradi; al Centro cieli sereni con massime tra 19 e 24 gradi; al Sud clima altrettanto stabile con temperature tra 18 e 23 gradi.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Sole e caldo, poi cambia tutto: la settimana parte stabile ma finisce con piogge diffuse

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