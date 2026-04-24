Skincare | prevenzione costanza e ascolto della pelle nella tradizione coreana

La tradizione coreana di skincare si distingue per un metodo che va oltre l’applicazione di prodotti. Si basa su un approccio sistematico che privilegia la prevenzione, la costanza nelle pratiche quotidiane e l’attenzione alle esigenze specifiche della pelle. Questi principi sono integrati in una routine che mira a mantenere la pelle sana nel tempo, considerando ogni dettaglio legato alla cura e alla protezione del viso.

La skincare nella tradizione coreana si spinge oltre la semplice routine cosmetica, adotta un approccio strutturato che mette al centro prevenzione, costanza e ascolto della pelle. In Corea del Sud la cura della pelle non nasce come reazione a un problema, ma come pratica quotidiana che anticipa i segni del tempo e mantiene l’equilibrio cutaneo. È una visione che affonda le radici nella cultura del benessere diffuso, dove l’estetica è il risultato di un processo continuo e non di interventi sporadici. A differenza dell’approccio occidentale, spesso orientato alla correzione di inestetismi già evidenti, la skincare coreana lavora per mantenere la pelle in una condizione ottimale il più a lungo possibile.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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