Skifidol Italian Brainrot a MagicLand

MagicLand ha annunciato un aggiornamento nel programma degli spettacoli per il fine settimana del 25 e 26 aprile. Al posto del musical K-pop che era stato comunicato in precedenza, il parco ospiterà un evento dedicato agli Skifidol Italian BrainrotTM, un fenomeno molto seguito nel settore. La modifica riguarda la sostituzione di un appuntamento con uno spettacolo dedicato ai fan degli Skifidol.

MagicLand comunica un aggiornamento del programma degli spettacoli previsti per il weekend del 25 e 26 aprile: in sostituzione del musical K-pop precedentemente annunciato, il Parco ospiterà un nuovo appuntamento speciale dedicato agli Skifidol Italian BrainrotTM, fenomeno tra i più seguiti del.🔗 Leggi su Romatoday.it

Skifidol™ Italian Brainrot TCG 2

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